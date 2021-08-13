Дорогу в Краснодарском крае перекрыли из-за потопа

Фото: пресс-служба краевого ГИБДД

Участок федеральной трассы Новороссийск – Керчь в Краснодарском крае перекрыт. Речь идет об отрезке с 91-го по 92-й километр в Темрюкском районе.

- Там наблюдается высокий уровень воды с глиной, которая делает трассу аварийно-опасной, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого ГИБДД.

На участках трассы Темрюкского района сейчас дежурят сотрудники ДПС. В случае экстренных ситуаций оперативные службы принимают обращения от водителей.

Сотрудники Госавтоинспекции просят сохранять бдительность на дорогах: соблюдать ПДД, не превышать скорость, не планировать дальние маршруты по аварийным участкам.