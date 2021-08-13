Прививку от COVID-19 получили 64 % работников потребительской сферы

Фото: пресс-служба администрации края

Вакцинацию от коронавирусной инфекции уже прошли 64% работников сферы потребления. В частности, прививку получили более 123 тысяч специалистов розничной торговли, 30 146 тысяч - категории питания, 15,5 тысячи - сферы бытовых услуг.

По информации пресс-службы администрации региона, предприятия потребительской сферы активно участвуют в акции «Привит от COVID». Символы - стикеры «Территория без COVID-19» - получили четыре тысячи объектов. Подчеркивается, что наклейки выдают предприятиям, коллектив которых привит на 60%.

По словам руководителя краевого департамента потребительской сферы Романа Куринного, рост привитых от COVID-19 помогает более быстрому формированию коллективного иммунитета.

На сегодняшний день в крае привито около 1,7 миллиона жителей. Вакцинацию проводят в 332 медпунктах. График работы можно узнать на сайте регионального минздрава.