На Тихорецк надвигаются ливни

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Циклон, разбушевавшийся в Краснодарском крае 12 августе, сместился в сторону Крымска, Славянска-на-Кубани и Тихорецка. Ливни в этих районах ожидаются в период с 15:00 13 августа до 18:00 14 августа. Здесь может выпасть 140 мм осадков. Об этом сообщили в МЧС России по Краснодарскому краю.

- В Новороссийске, Анапе, Славянском и Темрюкском районах уже введены режимы чрезвычайной ситуации. Сейчас там дежурят наши спасательные отряды. В ближайшее время циклон доберется до Тихорецка, Крымска и Славянска-на-Кубани, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 12 августа из-за мощнейших ливней пострадали сразу 5 районов Кубани: Новороссийск, Анапа, Славянский, Темрюкский и Ейский районы. Сейчас там введен режим ЧС, жителей готовят к эвакуации.