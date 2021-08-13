Экстренные службы наготове: Краснодар готовится к удару стихии

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Экстренные службы Краснодара работают в режиме повышенной готовности из-за усилившихся осадков. На территории города будут задействованы 20 единиц спецтехники и 15 мотопомп для ликвидации возможных ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Кубани.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром до 23 м/с. Все системы оповещения проверены для информирования в случае опасности.

- Мониторинг ситуации проводят сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы с центром управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, - говорят в городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о продлении штормового предупреждения на Кубани до 16 августа.