Вениамин Кондратьев призвал жителей Кубани не выходить из дома

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

13 августа в четырех районах Краснодарского края ввели режим ЧС. В связи с этим Вениамин Кондратьев призвал жителей Кубани не выходить из своих домов. Об этом глава края заявил на внеплановом заседании оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий стихии.

- Обращаю внимание всех жителей и гостей региона — экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и без необходимости не пользоваться личным транспортом. Будьте осторожны, - сказал Вениамин Кондратьев.

Также глава поручил всем руководителям муниципалитетов следить за ситуацией в районах.

- Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю. Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Есть угроза выхода рек из берегов. Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе – проводить эвакуацию жителей. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится, – заявил Вениамин Кондратьев

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа сразу в четырех районах Кубани прошли мощные ливни. Сейчас там продолжается ликвидация последствий, введен режим повышенной готовности.