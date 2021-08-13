Аэропортом Краснодар побил рекорд пассажиропотока

Фото: Юлия Пыхалова

В 2021 году аэропорт Краснодар перевез пассажиров в два раза больше, чем в 2019-м и 2020-м. В течение 7 месяцев на борту самолетов побывало 2 592 192 человека. Для сравнения - в январе - июле 2020-го показатель составлял 1 528 029 пассажиров. Разница составляет около 70% и говорит о побитом доковидном рекорде.

Количество вылетов также увеличилось: на 48% больше рейсов совершено в 2021-м, чем в 2020-м. Объем грузов и почты за этот же период составил 4 341 тонну.

В июле 2021 года рост количества пассажиров продолжается. Новый рекорд связывают с возобновлением международного авиасообщения и открытием рейсов в Грецию, Турцию, Германию, на Кипр.

Наиболее популярные направления - Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Сургут, Тюмень, Сочи, Ереван и Анталья.