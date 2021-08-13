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Общество13 августа 2021 17:00

В случае подтопления в районе ж/д моста Краснодара машины пустят в объезд

Нельзя будет повернуть со Ставропольской на улицу Вишняковой в сторону Переходной
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Михаил Фролов

Фото: Михаил Фролов

Движение вблизи ж/д моста по улице Вишняковой могут временно изменить: в случае подтопления территории сотрудники ДПС организуют маршрут для объезда водной стихии. Об этом сообщает пресс-служба Краснодара.

Так, со Ставропольской запретят поворачивать на улицу Вишняковой в сторону Переходной, движение организуют в прямом направлении: с двух полос при проезде со стороны улицы Постовой и с одной полосы при проезде со стороны улицы Шевченко.

По улице Новороссийской в сторону улицы Вишняковой маршрут в центр города будет организован через улицу Шевченко.

Для работы на дорогах задействуют сотрудников ДПС.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о районах края, попавших под удар ливней и шквалистого ветра. В некоторых городах введен режим ЧС и перекрыты аварийные участки дорог.