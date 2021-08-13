Фото: admkrai.krasnodar.ru/

Анна Минькова рассказала о состоянии молодых пациентов в ковидных госпиталях Краснодарского края. Вице-губернатор отметила, что количество заболевших продолжает расти.

Неделю назад Анна Минькова уже писала о молодых людях, которые лечатся в ковидных госпиталях региона. Спустя неделю она сообщила о дальнейшей судьбе людей.

Отмечается, что за последнюю неделю из Краевой клинической больницы №1 были выписаны сразу четыре молодых пациента. Это 18-летняя девушка, женщины 31-го и 32 лет и 34-летний мужчина.

Сразу несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии в Краевой клинической больнице № 2. У 21-летнего парня зафиксировано 100-процентное поражение легкие. 33-летняя находится на аппарате ИВЛ. Еще одна девушка, 25 лет, продолжает лечение в больнице.

На минувшей неделе в больнице скончалась 23-летняя девушка. Отмечается, что все пациенты не были привиты.

Сейчас на Кубани продолжают работу сразу 28 ковидных госпиталей. Три из них были развернуты в регионе за последний месяц.

- Уровень вакцинации среди молодёжи остаётся самым низким в регионе, – отметила вице-губернатор Краснодарского края.

Напомним, что лучшей защитой от коронавируса остается вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За восемь месяцев прививку от страшной инфекции поставили более 1,7 миллиона человек.