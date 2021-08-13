В Геленджике задержали одного из двух полицейских, объявленных в федеральный розыск

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

13 августа в Геленджике был задержан 33-летний Иван Федоренко, бывший сотрудник правоохранительных органов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Напомним, в июле двое правоохранителей - 33-летний Иван Федоренко и 31-летний Ростом Чиллингарян — избили двух мужчин, после чего, пользуясь своими должностными полномочиями, отвезли их в отдел полиции. Там силовики начали вымогать у потерпевших деньги.

Сумма оказалась немаленькой — 1,7 миллиона рублей. Правоохранители угрожали своим жертвам «наступлением негативных для них последствий». Один из потерпевших отдал половину требуемой суммы, остальную часть — передала его родственница. Лишь после этого силовики отпустили мужчин. Позже потерпевшие написали заявление в полицию.

В отношении бывших оперуполномоченных возбудили уголовное дело. Однако им удалось скрыться от органов следствия. Они были объявлены в федеральный розыск.

- По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы, а также установление места нахождения находящегося в федеральном розыске фигуранта, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В ходе следствия правоохранительным органом также удалось установить, что в преступлении замешаны ещё двое сотрудников полиции. Их поиски продолжаются.