Энергетики ликвидируют последствия стихии на Кубани

Фото: Россети-Кубань

Циклон с ливнями и грозами обрушился на юго-западные и западные районы Кубани. Сильные ливни в регионе начались в ночь на 13 августа и по прогнозам синоптиков продолжатся еще в течение двух суток. Власти региона ввели режим ЧС в отдельных городах и районах края в связи с подтоплениями отдельных территорий.

Специалисты Славянского и Юго-Западного филиалов компании "Россети Кубань" в связи ухудшением погодных условий переведены на особый режим работы. В зоне риска Темрюкский и Анапский районы, где оказались подтоплены дома в ряде населённых пунктов.

Фото: "Россети Кубань"

Для устранения локальных нарушений энергоснабжения в зоне ответственности Славянского, Тимашевского, Юго-Западного, частично Сочинского филиалов компании задействованы 52 бригады в составе порядка 200 человек и 55 единиц спецтехники.

На энергообъектах высокого класса напряжения (35 кВ и выше) технологические нарушения отсутствуют. Энергоснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

"Россети Кубань"

Всего в филиалах компании в полнои готовности находятся 392 бригады энергетиков "Россети Кубань": 1 800 специалистов и 715 единиц спецтехники. В случае необходимости они будут задеи ствованы в ликвидации последствии непогоды на объектах электросетевого комплекса. 106 передвижных дизель-генераторных установок суммарнои мощностью 12,6 МВт готовы обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов.