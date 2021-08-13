В аэропорту Анапы рассказали, как объехать затопленную дорогу к воздушной гавани

Фото: УВД Анапы

В Международном аэропорту Анапы рассказали, как объехать затопленную дорогу к воздушной гавани. Этой ночью движение в сторону аэропорта перекрыто.

В результате обильных осадков произошел размыв проезжей части на участке автодороги Новороссийск – Керчь.

- По сообщению МЧС, участок дороги к аэропорту через Цибанобалку перекрыт из-за подтоплений. Объездные дороги к аэропорту загружены. Аэропорт Анапа рекомендует выезжать на вылет заблаговременно и использовать альтернативные пути подъезда к аэропорту. Один из них - Пролетарский проспект через пос. Витязево, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент в аэропорту в связи с поздним прибытием изменено время вылета рейса в Уфу авиакомпании «Россия». Скопление людей в аэровокзале не наблюдается. С пассажирами работают представители авиакомпаний. Аэропорт работает штатно.