В Крымском районе развернут пункт временного размещения для пострадавших от подтоплений

Фото: ГУ МЧС РФ по региону

В Крымском районе развернут пункт временного размещения пострадавших от подтоплений. Он находится в Доме культуры станицы Варениковской. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- На данный момент специалисты аварийных и спасательных служб проводят откачку воды с дворовых территорий жителей хутора Свет. Также ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях электроснабжения Варениковского сельского поселения, - добавил представитель пресс-службы.

Уровень воды в реке Адагум в Крымске на данный момент не достигает неблагоприятных отметок. В районе продолжает действовать режим ЧС.

Напомним, что в Крымском районе заработали пункты эвакуации населения. Пока еще они не востребованы жителями. Но уровень воды в реках вызывает явную тревогу. Днем, 12 августа, глава района Сергей Лесь обратился к горожанам с рекомендациями подготовиться к эвакуации загодя.