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Общество14 августа 2021 8:33

Что произошло за ночь 14 августа: 352 дома ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае

Что произошло за ночь 14 августа в Краснодарском крае
Мария БРУНОВА
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Фото: УВД Анапы

Фото: УВД Анапы

352 дома и 878 дворов ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с самого утра 13 августа.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.

Стихия не обошла стороной лагеря. Так, в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра.

В Крымском районе развернут пункт временного размещения пострадавших от подтоплений. Он находится в Доме культуры станицы Варениковской.