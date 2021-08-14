Работы завершены

В Краснодаре наводят порядок после шторма. В сквере «Дружбы» ураган повалил дерево, последствия стихии оперативно устранили. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Как сообщалось ранее, движение вблизи ж/д моста по улице Вишняковой могут временно изменить: в случае подтопления территории сотрудники ДПС организуют маршрут для объезда водной стихии. Об этом сообщает пресс-служба Краснодара.

Так, со Ставропольской запретят поворачивать на улицу Вишняковой в сторону Переходной, движение организуют в прямом направлении: с двух полос при проезде со стороны улицы Постовой и с одной полосы при проезде со стороны улицы Шевченко.

По улице Новороссийской в сторону улицы Вишняковой маршрут в центр города будет организован через улицу Шевченко.

Для работы на дорогах задействуют сотрудников ДПС.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о районах края, попавших под удар ливней и шквалистого ветра. В некоторых городах введен режим ЧС и перекрыты аварийные участки дорог.