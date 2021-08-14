На Кубани из-за роста заболеваемости число ковидных коек увеличили до 7,4 тысячи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае растет количество заболевших коронавирусом. Эпидситуация остается напряженной. В связи с этим дополнительно перепрофилировали больницы в Новороссийске и Анапе.

- Количество коек для заболевших COVID-19 увеличили в Новороссийске на 120 мест и в Анапе на 60 мест, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В настоящее время в регионе работает 28 госпиталей, в них развернуто 7440 коек.

По данным на 14 августа, за сутки в больницы с коронавирусом попали еще 257 человек. В стационарах в общем находятся 3346 человек с подтвержденным инфекцией, еще 6404 пациента – лечатся на дому.

Прививочная кампания на Кубани продолжается. Именно массовая вакцинация поможет остановить распространение коронавируса.

Кстати, узнать, в каких прививочных пунктах меньше очередь ожидания и сколько вакцины в каждом из них в наличии, можно с помощью чат-бота в Телеграмме @vac23_bot