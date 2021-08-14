Прокуратура Кубани держит на контроле ликвидацию последствий после выхода на сушу черноморского мезоциклона

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Мезоциклон крушит все на своем пути в Краснодарском крае уже несколько дней. Проливные дожди затапливают дома и дороги, а ветер ломает деревья.

Вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций после выхода на сушу черноморского мезоциклона на контроль взяла прокуратура.

- 13-14 августа поднялся уровень воды в реках, подтоплены населенные пункты, повреждены объекты транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры в пяти муниципальных образованиях края. Эвакуирован 1531 человек, из них 991 ребенок, в том числе отдыхавшие четырех детских лагерей в Анапе, Славянском и Темрюкском районах, - рассказали о ситуации в крае на сегодняшний день в надзорном ведомстве.

Ликвидация последствий органами местного самоуправления и аварийно-спасательными службами продолжается.