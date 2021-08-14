Сергей Галицкий, миллиардер и меценат, отмечает сегодня день рождения

Сергей Галицкий. Фото: @galitskiy.s.n

Сергей Галицкий родился 14 августа 1967 года. Сегодня Почетному гражданину Краснодара, меценату и миллиардеру исполнилось 64 года.

Он известен как создатель крупнейшей розничной торговой сети. Но уважение жителей Краснодара снискал за регулярное участие в социальных проектах.

22 февраля 2008 года Сергеем Галицким был основан футбольный клуб «Краснодар», дебютировавший в 2011 году в российской Премьер-лиге (в 2020 году впервые сыграл в Лиге чемпионов УЕФА). 13 сентября 2011 года указом губернатора Краснодарского края С. Н. Галицкий был удостоен звания «Герой Труда Кубани».

В мае 2013 года было начато строительство одного из крупнейших спортивных сооружений в Южном федеральном округе — стадиона для футбольного клуба «Краснодар». Сергей Галицкий полностью финансировал[10] строительство стадиона. 9 октября 2016 года стадион был открыт товарищеским матчем, в котором сборная России встречалась со сборной Коста-Рики.

В сентябре 2017 года рядом со стадионом был открыт парк. На территории парка, площадь которого составляет почти 23 гектара, расположились летний амфитеатр, сад, смотровая площадка, фонтан, который зимой превращается в каток, скалодром, скейт-парк, площадка для стритбола, детская площадка и многое другое.

24 октября 2017 года распоряжением президента Российской Федерации награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.