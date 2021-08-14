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Общество14 августа 2021 13:32

В подтопленный анапский санаторий детям подвозят питание

Сейчас главная задача - откачать воду
Мария БРУНОВА
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Фото: @andreimakovozov

Фото: @andreimakovozov

В подтопленный анапский санаторий «Черноморская зорька» детям подвозят питание. Сейчас главная задача - откачать воду. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

- В санатории находятся 443 ребенка из Республики Коми. Подтоплен подвал жилого корпуса, - обратили внимание в штабе, назвав ситуацию некритичной.

Детям в корпуса доставляют питание, их эвакуировать не планируют. Вопрос находится на контроле администрации Анапы и прокуратуры города-курорта.

Напомним, что на Кубани из четырех детских лагерей эвакуировали более 900 детей. Для них организовано питание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.

Кстати, стихия не обошла стороной лагеря. Так, в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра.

Еще более 602 ребенка были вывезены из лагерей в Анапе и Витязево. Вместе с воспитателями детей отвезли в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием.