В Краснодаре открылись 6 ярмарок выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня, 14 августа, в 6 районах Краснодара проходят ярмарки выходного дня. Свою продукцию сюда привезли свыше двухсот фермеров из 16 муниципалитетов.

На ярмарках можно купить овощи, фрукты, соленья, яйца, хлебобулочные изделия и мед. Кубанские фермеры планируют продать более 50 тонн сельскохозяйственной продукции.

- На всех торговых площадках обеспечивается соблюдение требований Роспотребнадзора. Организован контроль за проведением санитарной экспертизы, размещена информация о режиме работы и рекомендованных ценах, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки развернуты на ул. им. Думенко, 13, им. Захарова (вблизи дома № 23), им. Героя Яцкова (вблизи дома № 11), а также на Одесской, Бургасской и Восточно-Кругликовской. Работают ярмарки выходного дня с 8:00 и до 15:00.