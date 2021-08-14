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Общество14 августа 2021 15:08

В Славянском районе после ливней остаются подтопленными 106 частных домов и три многоквартирных

Последствия продолжают ликвидировать
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Скрин видео

Скрин видео

Мезоциклон накрыл Кубань, сразу в пяти районах ввели режим ЧС из-за наводнений. Одним из муниципалитетов, которому досталось больше всего, стал Славянский район. В настоящее время здесь остаются подтопленными 106 частных домов.

- Из-за неблагоприятных погодных условий в районе оказалась подтоплена 241 придомовая территория. В 106 домов зашла вода. Залиты подвалы и подъезды трех многоквартирных домов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Вода сильнее всего поднялась в городе, а также в Анастасиевском, Прибрежном, Черноерковском поселениях. Всего в районе пострадало от стихии 920 человек.

- 226 детей из оздоровительного лагеря «Лебяжий берег» ждут, когда вода сойдет, сейчас они в школе №23 поселка Целинного. Сюда ребят заранее эвакуировали с побережья Азовского моря, - добавили в оперштабе.

Последствия в Славянском районе продолжают ликвидировать. Стоит отметить, что на Кубани экстренное предупреждение по ливням действует до 16 августа.