Потоп в Анапе

В Анапе Открыт набор волонтёров на ликвидацию последствий погодных условий. Помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, могут все желающие. Об этом сообщили в управлении молодежной политики города-курорта.

- Ждём всех добровольцев от 18-ти лет, готовых помочь, неравнодушных к случившейся беде. С собой иметь резиновую обувь и дождевик, - говорится в объявлении.

- Ждём всех добровольцев от 18-ти лет, готовых помочь, неравнодушных к случившейся беде. С собой иметь резиновую обувь и дождевик, - говорится в объявлении.

Для записи в группу волонтеров надо позвонить по телефонам: 8 (86133)-3-12-04 или 8(86133)-3-24-70 и отправить свои контактные данные на нашу электронную почту: volonter_anapa@bk.ru.

Как сообщалось ранее, в Анапе людей вывозят из затопленной гостиницы на «банане». В городе-курорте действует режим ЧС.