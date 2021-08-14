Вениамин Кондратьев: комиссия уже оценивает ущерб, нанесенный стихией

Губернатор Кубани рассказал Владимиру Путину по видеосвязи о ситуации в регионе. Фото: администрация Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал Владимиру Путину о ситуации в регионе. Президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий подтоплений и пожаров в стране. Вот, о чем докладывал губернатор Краснодарского края:

- В населенных пунктах, которые пострадали от непогоды, уже начались подворовые обходы, комиссии оценивают ущерб.

- В Анапе — 134 человека эвакуированы из санаториев и гостиниц. Кроме того, расселены 339 детей из санатория "Огонек". Все они сейчас в безопасности.

- В Темрюкском районе откачивают воду, там подтоплено 10 населенных пунктов.

- В Ейске подтопило школу, но ее уже привели в порядок.

- Закрыта трасса Новороссийск-Керчь. Ее сильно размыло, машины пустили в объезд. Движение на участке дорожники обещают восстановить к концу дня, 14 августа. Держим ситуацию на контроле.

Стихия обрушилась на Краснодарский край в ночь на 13 августа, поливало весь день. Вениамин Кондратьев рассказал, что на Анапу и Темрюк за сутки выпала годовая норма осадков. Эти населенные пункты пострадали больше всего. Разрушены дороги, пляжи, подтоплены дома и детские лагеря. Ушли под воду машины. Из затопленных гостиниц туристов вывозили на спасательных лодках и надувном «банане».

В поселке Пятихатки под Анапой прорвало дамбу, поток воды обрушился на населенный пункт. Туристы не смогли добраться в аэропорт, потому что дорогу к воздушной гавани размыло.

Сейчас в затопленных районах идут работы по ликвидации последствий стихии. Всем, кто пострадал, выплатят компенсации. Правда о каких суммах идет речь, станет известно только после того, как специальная комиссия обойдет всех пострадавших.