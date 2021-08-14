Фото: Упрдор "Черноморье"

Федеральные дорожники восстанавливают разрушенные наводнением трассы в Краснодарском крае. Об этом сообщает Упрдор «Черноморье».

- Восстановительные работы идут на нескольких участках, - сообщили в ведомстве. - Работают дорожники на участках трассы А-290 Новороссийск – Керчь. В районе Анапы спецтехника откачивает воду из канав и с проезжей части. Здесь было временно закрыто движение на участке, машины пускали в объезд через посёлок Виноградный. Но теперь движение восстановлено в полном объёме.

Из-за схода селя был закрыт и еще один участок трассы под Анапой. Временный объезд был через станицу Старотитаровскую со стороны Керчи.

- Работали на месте 2 экскаватора, бульдозер, два минипогрузчика и один большой погрузчик, - пояснили в Упрдор «Черноморье».

Самая тяжелая ситуация в поселке Пятихатки, где волной смыло дамбу и разрушили дорогу. Тут стихия буквально стерла с лица земли строящуюся транспортную развязку около Пятихаток и Цибанобалки.

- Река Можепсин вышла из берегов, размыто сорок метров дороги, - говорят в ведомстве. – Движение авто в этом районе остановлено. Объезд - через Витязево. В шесть утра, когда вода начала спадать, началось строительство временной объездной дороги. Работы продолжаются.

Дорожники обещают восстановить все к концу дня, 14 августа.

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Дороги разрушены, дыры в асфальте: какие трассы в Анапе перекрыты из-за наводнения

В Краснодарском крае ливни не только подтопили дома, но и разрушили дороги. Больше всего досталось Анапе. Здесь большая вода перелилась через трассы. Полицейские дежурят на пострадавших участках и разворачивают машины на альтернативные пути.

В Анапе, по данным на 12 дня 14 августа, перекрыты из-за наводнения несколько участков федеральной и краевых дорог.

- Из-за ливней под водой оказалась дорога федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь». На 65-м километре затопило три полосы для движения протяженностью 200 метров в границах поселка Виноградного. На 55-м километре +650 метров в районе съезда к поселку Пятихатка затопило две полосы протяженностью 150 метров. Объехать участки можно через поселок Виноградный, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю (продолжение).