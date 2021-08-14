В Анапе пока купаться нельзя. Фото: Андрей Маковозов

В Анапе запретили купаться на всех пляжах. Об этом сообщает администрации курорта.

- Купание запрещено из-за шторма и сильного донного течения, - пояснили в мэрии Анапы. – Кроме того, санитарное состояние пляжей пока не позволяет, чтобы там купались и загорали. Также синоптики прогнозируют грозу и дождь, поэтому купаться в море небезопасно.

Поэтому в мэрии просят туристов и местных не ходить на пляжи, а уже тем более не купаться в море. Режим ЧС в Анапе все еще действует.

- Купаться в море можно будет после того, как на всех пляжах наведем порядок, а Роспотребнадзор возьмет пробы воды и они будут соответствовать санитарным нормам, - объяснили в мэрии.

На курорте продолжают справляться с последствиями стихии, дорожники ремонтируют разрушенные трассы. Специальная комиссия ходит по дворам и подсчитывает ущерб. По данным мэрии, подтопленными в Анапе оказались 122 двора. Больше всего досталось жителям Цибанобалки, Джемете, Пятихаток.