В Краснодарском крае за сутки зафиксировали 257 случаев заражения коронавирусом

В регионе увеличили количество коек в ковидных госпиталях

14 августа на Кубани выявили 257 случаев заражения коронавирусом. Антилидером по количеству заболевших стал Краснодар. Здесь зафиксировано 70 случаев. На втором месте — Курганинский район — 22 заболевших.

18 случаев — в Сочи, 17 — в Горячем Ключе, 15 — в Крыловском районе. По 12 заболевших — в Лабинском районе и в Новороссийске, 11 — в Анапе, 10 — в Тихорецком районе, 9 — в Кореновском, 8 — в Усть-Лабинском, 7 — в Успенском, 6 — в Мостовском, 5 — в Приморско-Ахтарском, 4 — в Ленинградском, по 3 — в Апшеронском, Красноармейском, Белореченском районах, Славянске, Геленджике и Белоглинском районе. Минимальное количество заболевших, лишь по 1 человеку, в Туапсинском, Северском, Тбилисском, Щербиновском, Новопокровском, Крымском районах и в Армавире.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявили 62678 случая заражения. Кстати, из-за увеличения числа заболевших в крае увеличили до 7,4 тысяч количество коев в ковидных больницах. Их открыли в Новороссийске и в Анапе. В городе-герое - на 120 мест, а в Анапе - на шестьдесят. Всего на Кубани 28 госпиталей, где лечат больных коронавирусом. В них - 7440 коек.