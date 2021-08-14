На разрушенной трассе под Анапой восстановили движение машин

Фото: Упрдор "Черноморье"

На трассе под Анапой восстановили движение машин. Об этом сообщает МВД курорта.

- Возобновилось движение на автомобильной дороге федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь» в районе съезда к поселку Пятихатки, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в МВД Анапы.

Этот участок дороги смыло после того, как в поселке прорвало дамбу после шторма, который обрушился на Анапу ночью, 13 августа.

- В настоящее время движение транспорта восстановлено и осуществляется в штатном режиме, - прокомментировали в полиции курорта.

Сейчас федеральные дорожники восстанавливают разрушенные наводнением трассы в Краснодарском крае. Они обещали, что дорогу у поселка Пятихатки отремонтирую до конца дня, 14 августа. Она ведет к аэропорту.