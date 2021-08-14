Пилоты Кубани погибли при крушении самолета Бе-200 Минобороны РФ в Турции

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Самолет разбился 14 августа около 15:10 в районе населенного пункта Адана.

Самолет упал в горах в районе города Кахраманмараш. он вылетел на тушение пожаров в районе Ылыджа. Пять российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики погибли.

- В Турции разбился самолет Бе-200, экипаж которого погиб. На борту находилось трое наших земляков, жителей края. Они участвовали в важной гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с пожарами, - сказал глава региона. - Выражаю глубокие соболезнования и искренние слова поддержки семьям погибших. Кубань скорбит вместе с вами.