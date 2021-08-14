Фото: krasnaya_gorka23

Жители Анапы ловят рыбу после наводнения голыми руками. Рыбное место из-за розлива пруду образовалось недалеко от станицы Гостагаевской. Об этом сообщают местные жители.

Здесь расположено место для отдыха «Красная Горка». В нем раньше было много рыбы, здесь организовывали платную рыбалку. Но пруд во время сильных ливней переполнился, и мощные потоки воды хлынули в поле, неся с собой толстолобиков и другую рыбу.

- У нас рыбалка сегодня как никогда, столько станичников в гостях не было, - написали на странице «Красной Горки» в соцсетях.

Местные жители приезжают на машинах и собирают рыбу мешками. Пользователи соцсетей жестко раскритиковали такой способ наживы на чужом горе.

Напомним, что в Анапе сложилась самая тяжелая ситуация. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.