Погода на 15 августа 2021 года в Анапе: на курорте прояснело, но дожди еще вернутся

Погода в Анапе. Фото: Яндекс/карты

Через Краснодарский край прошел мощный циклон. По данным специалистов, на некоторые районы выпала годовая норма осадков за сутки. Анапа ушла под воду.

Мощные ливни зарядили в Анапе еще в понедельник. Они продолжались вплоть до вчерашнего дня, 14 августа. Но сегодня, 15 августа, на курорте наконец выглянуло солнце.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 августа 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха в воскресенье составит 23 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Однако к обеду еще может пойти небольшой и кратковременный дождь. Окончательно погода должна наладиться со среды, 18 августа. А сейчас дождливый циклон сместился к Азовскому морю.