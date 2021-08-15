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Общество15 августа 2021 8:13

Погода на 15 августа 2021 года в Анапе: на курорте прояснело, но дожди еще вернутся

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 15 августа 2021 года в Анапе
Ева МУР
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Погода в Анапе. Фото: Яндекс/карты

Погода в Анапе. Фото: Яндекс/карты

Через Краснодарский край прошел мощный циклон. По данным специалистов, на некоторые районы выпала годовая норма осадков за сутки. Анапа ушла под воду.

Мощные ливни зарядили в Анапе еще в понедельник. Они продолжались вплоть до вчерашнего дня, 14 августа. Но сегодня, 15 августа, на курорте наконец выглянуло солнце.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 15 августа 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздуха в воскресенье составит 23 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Однако к обеду еще может пойти небольшой и кратковременный дождь. Окончательно погода должна наладиться со среды, 18 августа. А сейчас дождливый циклон сместился к Азовскому морю.