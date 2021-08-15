Что произошло за ночь 15 августа: циклон, затопивший города и станицы на Кубани, сместился

В Анапе воды в некоторых местах еще по пояс. Фото: МЧС по краю

Больше 1000 домов ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с вечера, 12 августа.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Но на курорте наконец выглянуло солнце. Вода с улиц города начинает сходить. А циклон пошел дальше по стране.

На Кубани в аварии на дороге погибли трое взрослых и ребенок.

В Крымском районе сняли режим ЧС из-за угрозы наводнения. Она миновала.

В Турции погибли летчики из Краснодарского края. Трое асов были членами российской гуманитарной команды Бе-200, помогавшей властям тушить природные пожары.