Погода на 15 августа в Краснодаре: снова пойдет дождь

Синоптики обещают небольшой дождь. Фото: Ева МУР

Циклон, который принес годовое количество осадкой сместился к Азовскому морю. Дожди прекратились. "КП"-Кубань" узнала, какой будет погода на 15 августа в Краснодаре.

- Переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°, - сообщают в краснодарском гидрометцентре.

Напомним, штормовое предупреждение по непогоде действует в Краснодарском крае до понедельника, 16 августа. Синоптики прогнозируют в некоторых районах сразу несколько природных явлений.