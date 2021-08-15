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Происшествия15 августа 2021 10:10

Некоторые районы Анапы по-прежнему по пояс в воде

На курорт за три дня вылилась годовая норма осадков
Ева МУР
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Улицы по-прежнему стоят в воде. Фото: МЧС по краю

Улицы по-прежнему стоят в воде. Фото: МЧС по краю

Жители Анапы фиксируют на видео разливы рек на улицах районов, прилегающих к Анапе. Затопленным по пояс продолжает оставаться Джемете, есть такие же участки в Витязево и в самом городе.

- Вот такое утро в Анапе, 15 августа 2021 года, - говорят очевидцы за кадрами, на которых улицы превратились в реки.

Штормовое предупреждение действует здесь до 16 августа. В Анапе сегодня ожидается кратковременный дождь. Но погода постепенно наладится к середине недели. Температура воздуха снова вернется к своим привычным августовским отметкам до +30 градусов.

В городе продолжают устранять последствия стихийного бедствия и пока действует режим ЧС.

Улицы пригорода Анапы по-прежнему полны воды. Видео: Андрей Маковозов