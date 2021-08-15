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Общество15 августа 2021 11:26

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявили в 28 муниципалитетах Кубани

За последние сутки COVID-19 подтвердился у 252 человек
Ева МУР
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Еще 252 заболевших на Кубани

Еще 252 заболевших на Кубани

В Краснодарском крае зафиксирован новый рост заболевших коронавирусом. За сутки, 15 августа, подтвердился диагноз у 252 пациентов.

- Новые случаи заболевания выявлены в 28 районах, - сообщили «КП» - Кубань» в оперштабе.

По-прежнему лидером антирейтинга остается Краснодар - 65 человек, в Сочи - 26, в Тихорецком и Ленинградском районах - по 20.

За все время пандемии COVID-19 вследствие инфекции умерли 4700 человек. 82 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще семеро – на ЭКМО.

Эпидобстановка остается в Краснодарском крае тяжелой.