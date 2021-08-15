«Молитва сработала!»: глава Крымского района снова пошел в храм после угрозы наводнения

Сергей Лесь пошел в храм. Фото: официальная страница главы Крымского района в соцсети

Крымский район отделался легким испугом. Так сейчас говорят местные о том, что ливни, которые затопили курортные Анапу и Темрюкский район, пощадили город. В 2012 году здесь произошло самое страшное наводнение, унесшее жизни больше 100 человек.

Накануне перед ненастьем, 13 августа, в местном Свято-Михайло-Архангельском храме отслужили молебен о безведрии. И, говорят, помогло.

Сегодня, 15 августа, в храм пришел глава Крымского района Сергей Лесь, чтобы поприсутствовать на благодарственной молитве.

- Помогло! Вчера мы сняли режим ЧС, - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, подтопленными в Краснодарском крае остаются больше пятисот домов. Больше двух тысяч человек сидят без электричества. Стихия, обрушившая на регион годовое количество осадков, сместилась к Азовскому морю. Но продолжает мешать устранять последствия наводнения в Анапе и Темрюкском районе.