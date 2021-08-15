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Происшествия15 августа 2021 15:18

В Анапе снова зарядили ливни

То, что удалось откачать на низменных участках курорта, снова устремилось вниз
Ева МУР
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Дождь снова пошел на курорте

Дождь снова пошел на курорте

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Анапе сообщают о новом ливне. Теперь сильнейший дождь пошел в микрорайоне "Горгиппия".

- У нас льет снова, как из ведра, - говорят очевидцы. - То, что откачали, снова залило.

К слову, для того, чтобы вода ушла с центральных улиц курорта, задействованы экскаваторы. Они расчищают канавы. Благодаря этому вода устремилась в них. Однако непогода продолжает препятствовать восстановительным работам.

Однако угроза подтопления придомовых территорий и жилых помещений жителей хутора Красный отсутствует, сообщают в мэрии Анапы. Именно там на днях прорвало дамбу и разрушило дорогу. Работает аварийный водосброс. По оценкам специалистов, уровень воды с учетом предыдущих суток понизился примерно на 0.3 метра. Мониторинговые группы продолжат контролировать ситуацию на месте.

Анапа за ночь ушла под воду
Видео: instagram.com/andreimakovozov