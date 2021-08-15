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Происшествия15 августа 2021 15:48

Штормовое предупреждение по непогоде в Краснодарском крае продлили

Синоптики обещают, что ливни прекратятся не раньше вторника, 17 августа
Ева МУР
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Непогода продолжает бушевать на курорте

Непогода продолжает бушевать на курорте

Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Краснодарском крае продолжает действовать неблагоприятный прогноз погоды. Циклон, который принес сильные дожди, сместился к Азовскому морю. Новый удар стихии сегодня, 15 августа, пережили Славянский, Темрюкский районы. Снова идет дождь в Анапе.

- Штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных метеоявлений действует до 16 августа. Погода должна наладиться к вторнику, 17 августа, - предупреждают в краснодарском гидрометцентре.

Воздух прогреется до +30 градусов.

Анапа за ночь ушла под воду
Видео: instagram.com/andreimakovozov