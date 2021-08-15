Штормовое предупреждение по непогоде в Краснодарском крае продлили

Непогода продолжает бушевать на курорте Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Краснодарском крае продолжает действовать неблагоприятный прогноз погоды. Циклон, который принес сильные дожди, сместился к Азовскому морю. Новый удар стихии сегодня, 15 августа, пережили Славянский, Темрюкский районы. Снова идет дождь в Анапе.

- Штормовое предупреждение по целому комплексу неблагоприятных метеоявлений действует до 16 августа. Погода должна наладиться к вторнику, 17 августа, - предупреждают в краснодарском гидрометцентре.

Воздух прогреется до +30 градусов.