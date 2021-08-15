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Происшествия15 августа 2021 17:35

Более 20 отелей повреждены из-за наводнения в Анапе

Туристы расселены в пункты временной эвакуации
Ева МУР
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Анапа пострадала больше остальных. Фото: Андрей Маковозов

Анапа пострадала больше остальных. Фото: Андрей Маковозов

В Анапе подсчитали ущерб, который был нанесен туристической инфраструктуре после сильнейших ливней, 12-14 августа. На курорт за несколько дней выпала годовая норма осадков.

- Повреждены центральный пляж и Лечебный в Джемете, - сообщили в мэрии Анапы.

Отдыхающие были эвакуированы из пострадавших отелей в пункты временного размещения. Всего в регионе их заработало 76.

Циклон обрушился на курорт вечером, 12 августа. Дожди не прекращаются до сих пор. Однако погода обещает наладится полностью ко вторнику, 17 августа. От наводнения пострадали больше 1,5 тысяч домов. Сейчас вода продолжает стоять в больше пятисот из них.