Яхта стоимостью 600 млн долларов причалила к бухте Геленджика

Фото: instagram.com/arendadoma_veseloe

В порт Геленджика зашла 156-метровая яхта Dilbar. Она принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову. В 2016 году она была признана одной из самых больших в мире.

Эксперты оценивают стоимость 156-метрового судна в 550 миллионов долларов. Яхта была построена на верфи Lurssen в Германии в 2016 году. Она может двигаться со скоростью более 42 километров в час, а площадь внутренних помещений составляет 3800 квадратных метров.

На яхте размещен бассейн, две вертолетные площадки, кинотеатр, лифт и джакузи. Одновременно на ней могу проживать до 40 гостей и экипаж из 80 человек.

156-метровое судно называется Dilbar в честь матери Усманова.

Алишер Усманов стабильно входит в 10-ку богатейших предпринимателей России. Состояние основателя USM Holdings оценили в 12,6 миллиардов долларов.