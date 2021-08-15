В трех городах Краснодарского края снова включили сирены из-за угрозы наводнения

Стихия не унимается Фото: Виктор КЛЮШКИН

Три города - Новороссийск, Геленджик и Крымск снова включили сирены из-за непрекращающихся ливней и угрозы наводнения. Сегодня, 15 августа, на прибрежные города вновь обрушилась непогода.

- Для усиления группировок в город Анапа и Темрюкский район направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления, а также расчет беспилотных летательных систем, организована работа оперативного штаба Главного управления, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС, общей численностью 1 215 человек личного состава и 398 единиц техники, а также 11 плавсредств.

Продолжают работу 96 оценочных комиссия муниципальных образований края, которыми обследовано1187 домовладений.

Синоптики обещают, что дожди прекратятся ко вторнику, 17 августа.

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