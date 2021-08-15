Футболисты «Краснодара» обыграли Тулу

Фото: ФК "Краснодар"

Футболисты "Краснодара" обыграли тульский "Арсенал" со счетом 3:2. Матч проходил на одноименном стадионе в кубанской столице.

Первый гол забил Реми Кабелла, вторым отметился Юрий Газинский, а третий забил в ворота соперников Йохон Кордоба.

Специалисты отметили удачную игру клуба. Игроки показывали хорошую статистику на поле и старались содействовать тактике тренера Виктора Ганчаренко.

Напомним, матч проходил в рамках четвертого тура РПЛ. Впереди у клуба из Краснодара много игр.