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Спорт15 августа 2021 21:56

Футболисты «Краснодара» обыграли Тулу

Матч завершился со счетом 3:2
Ева МУР
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Фото: ФК "Краснодар"

Фото: ФК "Краснодар"

Футболисты "Краснодара" обыграли тульский "Арсенал" со счетом 3:2. Матч проходил на одноименном стадионе в кубанской столице.

Первый гол забил Реми Кабелла, вторым отметился Юрий Газинский, а третий забил в ворота соперников Йохон Кордоба.

Специалисты отметили удачную игру клуба. Игроки показывали хорошую статистику на поле и старались содействовать тактике тренера Виктора Ганчаренко.

Напомним, матч проходил в рамках четвертого тура РПЛ. Впереди у клуба из Краснодара много игр.