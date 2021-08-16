В поселении Крымского района из-за подъема уровня реки эвакуировали 10 человек

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В Краснодарском крае продолжает властвовать мезоциклон. Из-за непрерывных ливней затапливает города и дороги. Больше всего досталось Анапе и Новороссийску. В ночь на 16 августа из-за подъема уровня в реке Адагум эвакуировали 10 человек в Крымском районе.

- В Южном сельском поселении Крымского района из СНТ «Железнодорожник» из-за подъема уровня реки эвакуированы 10 человек в эвакопункт. Его развернули в школе № 23 хутора Красного, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

На месте работают оперативные службы, специалисты ГО и ЧС и скорой помощи, а также сотрудники администрации района и поселения.

В пяти поселениях муниципалитета продолжает действовать режим ЧС. Это город Крымск, Нижнебаканское, Пригородное, Южное, Мерчанское сельские поселения. В остальных действует режим повышенной готовности.