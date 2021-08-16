В Геленджике вода полностью сошла с подтопленных улиц

Фото пресс-службы администрации города-курорта

Геленджик залило дождем накануне вечером, 15 августа. За несколько часов на курорте выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза. В городе включили сирены, в центральной части отключили электричество.

Вода с подтопленных улиц в Геленджике сошла быстро.

- Как только дождь стих и вода сошла, начали смывать принесённую потоками грязь и убирать мусор. Хочу всех успокоить: ничего страшного не произошло, продолжаем мониторить ситуацию в разных районах муниципалитета, - написал в Telegram-канале мэр Алексей Богодистов.

Уже поздно вечером можно было увидеть отдыхающих, гуляющих по набережной.