Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ливни на Кубани буквально парализовали привычную жизнь сразу нескольких населенных пунктов. Подтопленными оказались дома, дворы, дороги. 15 августа вода начала отступать. По данным на вечер 15-го числа, количество подтопленных домов на Кубани снизилось до 210, утром их было 542.

- В результате прохождения циклона в 31 населенном пункте было подтоплено 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и один участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь, движение сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий. Проводится откачка воды, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что освобождено от воды 1565 домовладений и 1213 дворов. В настоящий момент в пяти населенных пунктах без энергоснабжения остаются 7598 человек. В Анапе и Темрюке развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек, из них 618 детей.

Спасатели предупредили, что циклон продолжит действовать до конца дня 16 августа. В крае пройдут ливни с градом, также ожидается усиление ветра до 25 м/с, могут формироваться смерчи и происходить обвально-осыпные процессы.