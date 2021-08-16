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Общество16 августа 2021 8:19

После ливней в Новороссийске вода начинает уходить с подтопленных улиц

Откачка продолжается
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

Фото пресс-службы краевого ГУ МЧС РФ

Накануне Новороссийск накрыла стихия. После обильных ливней город-герой ушел под воду. Затопленными оказались улицы, дома и машины.

По данным оперштаба на утро 16 августа, вода с подтопленных улиц города и поселков уходит.

- Остается подтоплено около 80 домовладений. Мониторинговые группы обходят территорию, чтобы определить, в какой помощи жители нуждаются в первую очередь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты.

К ликвидации последствий сильного ливня в Новороссийске подключены все городские службы, спасатели, ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций. Задействована спецтехника.