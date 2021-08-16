Что произошло за ночь 16 августа: Яхта стоимостью 600 млн долларов причалила к бухте Геленджика

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Что произошло за ночь 16 августа 2021 года. Яхта стоимостью 600 млн долларов причалила к бухте Геленджика. Владелец Dilbar российский миллиардер Алишер Усманов.

В Геленджике вода полностью сошла с подтопленных улиц. Ливнями подтопило город накануне вечером.

Количество подтопленных домов на Кубани снизилось до 210. В МЧС рассказали об обстановке на территории края.

Более 20 отелей повреждены из-за наводнения в Анапе. Туристы расселены в пункты временной эвакуации.

В Краснодаре рабочий на стройке упал с высоты. Он погиб.