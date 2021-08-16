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Общество16 августа 2021 8:31

Что произошло за ночь 16 августа: Яхта стоимостью 600 млн долларов причалила к бухте Геленджика

Что произошло за ночь 16 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/arendadoma_veseloe

Фото: instagram.com/arendadoma_veseloe

Что произошло за ночь 16 августа 2021 года. Яхта стоимостью 600 млн долларов причалила к бухте Геленджика. Владелец Dilbar российский миллиардер Алишер Усманов.

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