Погода на 16 августа 2021 года в Краснодаре: дожди и грозы задержатся в краевом центре до вторника Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Залповые ливни и грозы задержатся в Краснодаре как минимум до вторника. Изначально сообщалось, что дождливый циклон переместится в соседний регион еще в воскресенье, 15 августа. Только прогнозы не оправдались: ливни и ураганный ветер никуда не делись.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 16 августа 2021 года в Краснодаре.

- В понедельник днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что на пике порывы ветра в краевом центре будут достигать 14 м/с.