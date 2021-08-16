В Анапе прорубили траншею, чтобы снизить уровень воды

Дороги в курортах стали реками.

Погодный апокалипсис в Анапе продолжается. Вот уже четвертые сутки стихия испытывает на прочность курорт. Из-за ливней пляжи города разрушены, грязный поток несется в море, свинцовые тучи по-прежнему висят над курортом.

Утром 16 августа вода снова пошла по улицам курорта потоком. Жители и гости курорта делятся видео в соцсетях.

При этом, как сообщают очевидцы, на улице Морской прорубили путь воде. Это должно снизить уровень подтопления во всем Джемете. Напомним, это самая нижняя точка, где собиралась вода.

Тем временем в Анапе продолжают работу пункты приема заявлений от подтопленцев.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

1. п. Виноградный, ул. Мира, 1а (администрация Виноградного округа), тел.: 8-918-312-30-06, 8-989-249-44-35.

2. п. Уташ, ул. Мира, 5 (клуб), тел.: 8-988-342-05-77, 8-989-762-96-48.

3. с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54 (администрация Приморского округа, каб.1), тел.: 8-86133- 23400, 8-918-650-19-47.

4. ст. Гостагаевская, ул. Советская, 72 (администрация Гостагаевского округа), тел.: 8-86133-25199, 25249, 25149, 8-918-064-54-06.

5. г. Анапа, ул. Крымская, 150 (администрация Анапы, 2-й корпус) тел.: 8-918-350-31-38, 8-989-757-77-75.