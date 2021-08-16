В Сочи все пострадавшие дольщики получат жилье до 2023 года

Фото: AlekseiKopaigorodskii

В Сочи продолжают работу по восстановлению прав дольщиков. На курорте планируют всех пострадавших обеспечить жильем до 2023 года.

- В этом году решим проблему около 2600 граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств, - написал в Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Так, например, для ЖК «Туапсинский» принято решение продлить разрешение на строительство. А при возведении жилого комплекса «Сан Сити» на Курортном проспекте застройщик изменил высотность, его введут в эксплуатацию в ближайшее время.

Напомним, в 2020 году властям администрации Сочи удалось защитить права более 1200 дольщиков.