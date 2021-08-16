В Прикубанском округе Краснодара более двух тысяч человек остались без света из-за аварии

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Несколько многоквартирных домов остались без света утром 16 августа из-за повреждения линии электропередачи. В зону отключения попали дома по улицам Дорожная, 9-я Тихая, Ростовское шоссе, Чернышева.

- Без света в Прикубанском округе находятся более двух тысяч человек, в том числе 660 детей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС города.

Сейчас бригады делают все возможное, чтобы восстановить поврежденный участок в максимально короткий срок. Ориентировочное время восстановительных работ – 4-5 часов.