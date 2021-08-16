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Общество16 августа 2021 10:10

Волонтеры из Краснодара помогут ликвидировать последствия непогоды в Темрюке

Группа из 12 человек отправится с руководителем службы спасения, к ним подключится помощь из Брюховецкой
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/ermolaev_mv

Фото: instagram.com/ermolaev_mv

Помощь из Краснодара отправилась в Темрюкский район. Об этом сообщил накануне глава города Максим Ермолаев. 12 волонтеров будут помогать в ликвидации разрушений из-за обильных ливней и ветра.

Так, группа расчистит разрушения по улицам Мира/ Макарова, Мира/ Матвеева, Маяковского/Карла Маркса и на переулке Толстого. К помощи из Краснодара подключатся и волонтеры станицы Брюховецкой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о последствиях непогоды в районах края. Подтопленными остаются домовладения жителей, развернуты пункты размещения для пострадавших, а штормовое предупреждение продлено до 16 августа.